Керівництво РФ спирається на перемогу у Другій світовій війні, тому що вона виправдовує їхнє існування в нинішньому вигляді, - експосол США Гербст

Таку думку висловив колишній посол США в Україні Джон Гербст в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

Його запитали, кого, на його думку, вдасться запросити президенту РФ Володимиру Путіну в Москву на святкування 9 травня.

"Російське керівництво, як і їхні радянські попередники, спирається на перемогу у Другій світовій війні, тому що тільки вона хоч якось виправдовує їхнє існування в нинішньому вигляді. Вважаю, що деякі лідери таки приїдуть", - сказав Гербст.

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За його словами, "Путін дуже хоче бачити там" президента США Дональда Трампа.

"І якщо раптом Трамп зважиться на це, дуже важливо, щоб такий візит супроводжувався його тривалими візитами і в інші столиці - Київ, Варшаву або столиці країн Балтії, щоб показати: перемога над нацизмом - не одноосібна власність Росії, хоча вона намагається демонструвати її саме так", - заявив американський дипломат.