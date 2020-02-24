Журналіст Євген Лєсной у прямому ефірі зізнався, що він уже 12 років живе з ВІЛ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "Факты".
"Ви знаєте, багато людей вважають, що стигматизація, нерозуміння ВІЛ-інфікованих виникають через те, що багато відомих людей не визнають, що є ВІЛ-інфікованими. Ось зараз я визнаю себе ВІЛ-інфікованим. Я вже 12 років живу з ВІЛ. Я креативний продюсер каналу "Київ", для когось відомий журналіст. Це - серйозна заява", - сказав Лєсной.
Євген Лєсной народився і виріс у Росії. Там багато його друзі не знають, що він живе з ВІЛ. На його думку, Україна в цьому випадку дуже толерантна країна.
Після цього визнання в мережі з'явилися слова розуміння та підтримки.
"Знаєте, мужність іноді здатна мати саме такий вигляд. Бо є теми, про які говорити не прийнято. Більше того - містична свідомість змушує всіх відмахуватися від діагнозів. ...Женя - це приклад того, що з ВІЛ можна жити. Бути успішним. Будувати кар'єру. І не піддавати ризику ні себе, ні тих, хто навколо", - написав журналіст Павло Казарін.
Журналіст телеканалу "Україна" Ярослав Куц згадав, що Лєсной - це той росіянин, який одним з перших вийшов на Красну площу протестувати проти рішення Держдуми дозволити використовувати російські війська на території України.
Люди дякують Лєсному за мужність зізнання та бажають здоров'я.
Нагадаємо, за даними ООН, Україна посідає друге місця за поширенням ВІЛ-інфекції у Європі. Серед регіонів першість утримує Одеса.
Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд Києва дозволив ВІЛ-позитивним людям усиновляти дітей, визнавши незаконним і недійсним пункт наказу міністерства охорони здоров'я, який це забороняє.