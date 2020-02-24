Журналіст Євген Лєсной у прямому ефірі зізнався, що він уже 12 років живе з ВІЛ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "Факты".

"Ви знаєте, багато людей вважають, що стигматизація, нерозуміння ВІЛ-інфікованих виникають через те, що багато відомих людей не визнають, що є ВІЛ-інфікованими. Ось зараз я визнаю себе ВІЛ-інфікованим. Я вже 12 років живу з ВІЛ. Я креативний продюсер каналу "Київ", для когось відомий журналіст. Це - серйозна заява", - сказав Лєсной.

Євген Лєсной народився і виріс у Росії. Там багато його друзі не знають, що він живе з ВІЛ. На його думку, Україна в цьому випадку дуже толерантна країна.

Після цього визнання в мережі з'явилися слова розуміння та підтримки.

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"Знаєте, мужність іноді здатна мати саме такий вигляд. Бо є теми, про які говорити не прийнято. Більше того - містична свідомість змушує всіх відмахуватися від діагнозів. ...Женя - це приклад того, що з ВІЛ можна жити. Бути успішним. Будувати кар'єру. І не піддавати ризику ні себе, ні тих, хто навколо", - написав журналіст Павло Казарін.

Журналіст телеканалу "Україна" Ярослав Куц згадав, що Лєсной - це той росіянин, який одним з перших вийшов на Красну площу протестувати проти рішення Держдуми дозволити використовувати російські війська на території України.

Люди дякують Лєсному за мужність зізнання та бажають здоров'я.

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Нагадаємо, за даними ООН, Україна посідає друге місця за поширенням ВІЛ-інфекції у Європі. Серед регіонів першість утримує Одеса.

Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд Києва дозволив ВІЛ-позитивним людям усиновляти дітей, визнавши незаконним і недійсним пункт наказу міністерства охорони здоров'я, який це забороняє.