Автомобілі Chery і Toyota зіткнулися на Дніпропетровщині: одна людина загинула, п'ятеро травмовані. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Павлоградського ОП.

"22 лютого приблизно о 23:25 водій автомобіля Chery A15 Amulet рухався по вул. Дніпровській від м. Дніпро у напрямку м. Донецьк. В районі нерегульованого перехрестя з другорядною вул. Полтавською він виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення із зустрічним автомобілем Toyota RAV4".

Фото: сайт поліції

"В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Chery A15 Amulet загинув на місті, ще п’ять осіб з тілесними ушкодження різного ступеня були доставлені до медичного закладу", - сказано в повідомленні.

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Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

"Просимо всіх свідків та очевидців пригоди, а також власників відеореєстраторів звернутися за телефонами: слідчий (095) 304 23 38, чергова частина (066) 520 09 70, 102 або будь-яким зручним для Вас способом", - повідомили у відомстві.