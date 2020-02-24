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24.02.20 11:46

Автомобілі Chery і Toyota зіткнулися на Дніпропетровщині: одна людина загинула, п'ятеро травмовані. ФОТО

Унаслідок ДТП у Павлограді один чоловік загинув на місці, ще п'ятеро людей зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Павлоградського ОП.

"22 лютого приблизно о 23:25 водій автомобіля Chery A15 Amulet рухався по вул. Дніпровській від м. Дніпро у напрямку м. Донецьк. В районі нерегульованого перехрестя з другорядною вул. Полтавською він виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення із зустрічним автомобілем Toyota RAV4".

Автомобілі Chery і Toyota зіткнулися на Дніпропетровщині: одна людина загинула, пятеро травмовані 01

Фото: сайт поліції

"В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Chery A15 Amulet загинув на місті, ще п’ять осіб з тілесними ушкодження різного ступеня були доставлені до медичного закладу", - сказано в повідомленні.

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Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

"Просимо всіх свідків та очевидців пригоди, а також власників відеореєстраторів звернутися за телефонами: слідчий (095) 304 23 38, чергова частина (066) 520 09 70, 102 або будь-яким зручним для Вас способом", - повідомили у відомстві.

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