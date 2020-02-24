Опубліковано рейтинг українських міст із найдорожчою "комуналкою".ТАБЛИЦЯ

Про це пише ЛігаБізнесІнформ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, в рейтингу розраховані нормативні витрати на комунальні послуги однієї сім'ї з трьох осіб, які проживають у квартирі площею 50 кв м. У квартирі є: гаряча / холодна вода, тепло, електроенергія і газ, але відсутні лічильники. У виданні зазначають, що реальні цифри в платіжках відрізняються від абсолютних результатів, оскільки у кожного домогосподарства завдяки різним лічильників індивідуальне споживання.

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Лідером антирейтингу став Дніпро. З урахуванням всіх платежів, сім'я з трьох осіб, які проживають цьому місті в будинку без лічильників, може заплатити за комуналку 3466 грн. Друге місце - за Кропивницьким, де без тарифу на утримання будинку і поставку гарячої води, фінальний платіж - 3 379,13 грн. Третю позицію посіли Суми - 3350 грн.

До першої десятки також входять: Рівне (3335 грн), Луцьк (3266 грн), Тернопіль (3288 грн), Чернігів (3242 грн), Київ (3 145 грн), Маріуполь (3 040 грн), а також Харків (3035 грн) і Миколаїв (3018 грн).

Замикає список рейтингу Ужгород, де без тарифу за опалення і постачання гарячої води, комуналка - 854,5 грн.

Перед ним розташувалися Чернівці - 1 840,8 грн (без платежу за утримання будинку та поставку гарячої води) і Херсон - 2331,9 грн (без тарифу на тепло і поставку гарячої води).