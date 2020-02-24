За межами Китаю коронавірус зафіксували у 29 країнах, в Україні випадків захворювання немає, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За межами Китаю виявлено 2098 випадків у 29 країнах світу. У країнах Європи зареєстровано 201 випадок (Німеччина - 16; Франція - 12; Велика Британія - 9; Італія - 157; Росія - 2; Іспанія - 2; Фінляндія, Швеція та Бельгія по одному випадку).

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

Також у відомстві нагадали, що 21 лютого Центром було отримано повідомлення щодо виявлення в потягу Київ-Москва громадянки КНР із симптомами гострого респіраторного захворювання.

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Відповідно до проведеної верифікації отриманої інформації, фахівцями відділу реагування на надзвичайні події та ММСП Центру встановлено, що згідно з даними епіданамнезу захворілої громадянки КНР відомо, в період з 16 по 20 лютого вона брала участь як торговий представник у виставці будівельних матеріалів та проживала в готелі "Україна" м. Києва. Скарг на стан здоров'я в неї не було. Вночі з 20 на 21 лютого в рамках санітарно-карантинного контролю в неї було виявлено підвищення температури тіла до 38,1 оС, її госпіталізували до Брянської обласної інфекційної лікарні, на території Російської Федерації.

Станом на 15:00 21 лютого самопочуття нормальне, результати лабораторних досліджень на новий коронавірус негативні. З-поміж контактних осіб по вагону також в інфекційну лікарню госпіталізовано 5 громадян України (2 чоловіки та 3 жінки), стан нормальний, скарг немає, лабораторні дослідження в роботі. У відчепленому і поставленому на санітарну стоянку вагоні, в якому їхала хвора китаянка, також перебувають 6 громадян України, які відмовилися від госпіталізації. Громадяни України забезпечені всім необхідним, включно з гарячим харчуванням. Після отримання результатів лабораторних досліджень на новий коронавірус буде ухвалено рішення про їхнє подальше прямування.