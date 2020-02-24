Країни-члени НАТО знають, як розблоковувати роботу комісії Україна-НАТО: Альянс має розуміння, як нас прийняти, - "слуга народу" Верещук

"Я нещодавно була у Брюсселі і особисто спілкувалася з представниками НАТО. Хочу всіх запевнити: у НАТО є розуміння, як нас прийняти. Звісно, політичний аспект залишається, але ті слабкі місця, які, наприклад, на сьогодні нам заважають, а саме - Комісія Україна-НАТО, яка, на жаль, поки що заблокована. Заблокована, але ми питання вирішуємо. Вже є розуміння країн-членів НАТО, як вийти з цього стану. Ми сподіваємося, що у травні цього року, коли відбудеться парламентська асамблея членів НАТО в Україні... ми зможемо вирішити питання, які нас турбують", - сказала вона на публічній дискусії, присвяченій річниці внесення змін до Конституції, в Києві у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Верещук зазначила, що в парламенті було ухвалено законопроєкт про військові звання, розробляється законопроєкт про Службу безпеки України і зовнішню розвідку, було створено підкомітет з розвідки. Також вона наголосила, що надання Україні статусу члена програми розширених можливостей дасть новий імпульс до членства України в НАТО.

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"Якщо все буде добре, і в жовтні цього року ми підпишемо програму розширених можливостей, це буде новий імпульс, нові можливості і новий крок до досягнення нашої цілі, а ціллю є, безумовно, беззаперечно, безальтернативно: Україна - член ЄС і член НАТО", - додала вона.

Як повідомлялося, відносини між Україною та Угорщиною ускладнилися після ухвалення в Україні Закону "Про освіту". Закон у другому читанні і в цілому ухвалили 5 вересня 2017 року, він набув чинності 28 вересня. Згідно з нормами цього документа, розширено використання державної мови в шкільному навчанні. Угорщина висловила стурбованість майбутнім угорської меншини в Україні. Будапешт блокував засідання комісії Україна - НАТО на найвищому рівні і заявляв, що готовий протистояти євроатлантичній інтеграції України, поки до закону не буде внесено зміни.