Здоровим людям дозволили виїжджати з ізольованого міста Ухань

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Так, влада китайського міста Ухань у понеділок, 24 лютого, послабила обмеження на виїзд з міста. Відтепер за певних умов його можуть залишити люди, які у ньому не мешкають. Серед цих умов - відсутність у них симптомів захворювання, спричиненого коронавірусом, а також контактів із хворими на COVID-19, передає агенція новин AFP.

Крім того, дозвіл на виїзд можуть отримати й інші особи, якщо у них є вагомі причини залишити Ухань. Усі охочі однак мають отримати офіційний дозвіл на виїзд.

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Крім того, ці особи повинні зареєструватися у тих містах, куди вони виїхали з Уханя, та перевірити стан здоров'я протягом двох тижнів.

Водночас повідомляється, що в Китаї різко зросла кількість смертей від коронавірусу.

Так, комісія з охорони здоров'я КНР повідомила 24 лютого про 150 смертей від коронавірусу за останню добу. Це - найбільша кількість летальних випадків, ніж будь-коли за один день, зазначає інформагенція dpa.

Крім того, у Південній Кореї за добу померли ще двоє людей. Таким чином, кількість жертв там зросла до семи людей. Всього у країні зафіксовано 763 випадки інфікування коронавірусом.

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Нагадаємо, в Італії померла вже третя людина, яка була заражена коронавірусом. У всіх трьох випадках йдеться про літніх людей. Між тим, станом на вечір 23 лютого, в Італії підтверджено вже 152 випадки зараження коронавірусом.

Раніше уряд Італії обмежив пересування у тих районах на півночі країни, де виявили випадки інфікування. Обмеження зачепили 52 тисячі людей. Крім того, у Венеції достроково завершили карнавал, який мав тривати до 25 лютого.

Станом на 24 лютого у світі зафіксовано понад 79300 заражень коронавірусом.