Росія може намагатися втрутитися у вибори США, щоб переобрати Трампа, - NYT

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Як пише видання, Путін прагне отримати "поступливого колегу в Білому домі, який навряд чи стане заперечувати його територіальні та ядерні амбіції".

Зауважується, що, за словами американської розвідки, можна дійти висновку, що Росія намагається втрутитися в майбутні американські вибори. Зазначається, що президенту РФ Володимиру Путіну вигідно, щоб президентом США переобрали Дональда Трампа або сенатора Берні Сандерса, який лідирує на праймеріз серед демократів.

Видання стверджує, що ці кандидати більше націлені на внутрішню політику США, а не на зовнішню, що дозволить Росії зміцнити свої позиції у світі.

"Незалежно від того, кого оберуть, Путін, імовірно, підірвав одну зі своїх основних цілей: змусити Сполучені Штати та їхніх союзників скасувати санкції, які були введені після анексії Криму, і прискорив гібридну війну проти України", - пише NYT.

За словами колишнього офіцера національної розвідки в Росії Анджели Стент, якщо РФ справді втручатиметься у вибори США 2020 року, "це може привести до нових енергетичних санкцій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівництво РФ спирається на перемогу у Другій світовій війні, тому що вона виправдовує їхнє існування в нинішньому вигляді, - експосол США Гербст