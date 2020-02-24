У військовій стратегії України буде задокументовано курс на членство в НАТО, - глава оборонного директорату ОП Апаршин

"Набуття Україною членства в НАТО - це взагалі питання сьогодні не обговорюється. Найближчим часом указ президента, стратегія національної безпеки та оборони, там також є пряме посилання, що кінцева мета України - повноправне членство України в НАТО. Найближчим часом, протягом двох-трьох місяців буде військова стратегія. Там також буде пряма норма щодо вступу України до НАТО", - сказав він на публічній дискусії, присвяченій річниці внесення змін до Конституції в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням ой на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що прагнення України до членства в альянсі підтверджено практичними кроками.

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"Бюджет збільшено. Державне оборонне замовлення, хоч і з затримкою, вже сьогодні затверджено. Сьогодні знову-таки на рівні комітету будуть деякі внесені зміни...", - сказав Апаршин.

Також він повідомив, що Офіс президента розпочав інспекційну перевірку Міністерства оборони та Збройних сил України з питання територіальної оборони.