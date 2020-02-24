Найманці РФ обладнують нові вогневі позиції для САУ і танків, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Зокрема, протягом минулого тижня противник збільшив інтенсивність тренувань артилерійських підрозділів з відпрацювання питань нанесення ударів по уточнених цілях у глибині оборони Об’єднаних сил та вогневої підтримки його передових підрозділів в умовах загострення обстановки.

"Російські окупанти обладнують нові вогневі позиції для самохідних артилерійських установок (САУ) і танків, створюють додатковий запас артилерійських боєприпасів у районах передових позицій", - йдеться в повідомленні.

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