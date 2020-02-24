Західні партнери закликали Україну продовжити медреформу, не вносячи в неї істотних змін

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лб.ua, про це йдеться в листі, підписаному представниками урядів Канади, Євросоюзу, Великої Британії, Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва USAID, ВООЗ і Світового банку.

"На цьому критичному етапі [перед стартом другої фази медреформи] ми просимо уряд продовжувати впроваджувати заплановані етапи реформи, не вносячи суттєвих змін в її дизайн. Контрактування послуг НСЗУ, яка фінансується за рахунок загальних податків і покриває пакет певних послуг, залишається важливою передумовою справедливого й ефективного розподілу ресурсів", - сказано в цьому листі.

Західні експерти вважають, що впровадження інших механізмів фінансування, як-от медичне страхування за рахунок відрахувань з зарплати або субсидоване добровільне медичне страхування, наразі передчасні і погано вплинуть на рівноправний доступ до медичних послуг.

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"Ми наполегливо закликаємо уряд уникати зміни курсу реформи фінансування охорони здоров'я до того, як вона дасть відчутні і стійкі результати", - сказано в листі.

Експерти також закликають гарантувати ключову роль Національної служби здоров'я в прийнятті рішень щодо планування і впровадження реформ у медичній сфері.

Нагадаємо, медична реформа, яка почалася в квітні 2018 року, поки що торкнулася тільки первинної медичної допомоги (терапевти, сімейні лікарі, педіатри).

З 2020 року системні зміни почнуться на рівні поліклінік і лікарень по всій країні.

З 1 квітня, відповідно до закону про державні фінансові гарантії медичного обслуговування, всі види медичних послуг повинна оплачувати Національна служба здоров'я України. Пацієнт зможе вільно вибирати лікаря і заклад, отримувати послугу, за яку платитиме Нацслужби здоров'я.

За місяць до цього президент Володимир Зеленський несподівано оголосив про створення "колегії видатних лікарів", яка аналізуватиме медичну реформу. До неї увійшли, зокрема, директор Інституту серця Борис Тодуров, директор Інституту трансплантології Олександр Усенко, ексміністр охорони здоров'я України, кардіохірург Ілля Ємець, лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська.

Ця робоча група повинна буде внести пропозиції щодо подальшого реформування вітчизняної медицини: фінансування, вдосконалення системи підготовки та безперервного професійного розвитку лікарів, інших медичних працівників, підвищення рівня їхньої заробітної плати, наукового супроводу системи охорони здоров'я.