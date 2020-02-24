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24.02.20 13:37

Депутат Миколаївської міськради від "Опоблоку" Зоткін привітав із 23 лютого картинкою з прапором РФ. Скриншот

Депутат Миколаївської міськради від "Опозиційного блоку" Павло Зоткін привітав із 23 лютого, опублікувавши прапор Росії.

Депутат Миколаївської міськради від "Опоблоку" Зоткін привітав із 23 лютого картинкою з прапором РФ. Скриншот

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

Крім того, українці обурилися через те, що на вітальній листівці був зображений російський прапор. Відповідний пост опубліковано на особистій сторінці у Facebook депутата.

"Зі святом, чоловіки!" – підписав він фото .

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Користувачі відразу відреагували на цей пост і поцікавилися в депутата, чи не живе він у РФ: "Ви в Росії живете чи що?", "Ви що, воїни радянської армії?! Що ви відзначаєте?!", "До чого тут Росія, якщо людина проживає в Україні?", "Якщо депутат чинить з дотриманням законів вибірково, то чого можна очікувати від населення? СБУ, підкажіть будь ласка, як ставитися до такого роду привітань від депутатів місцевих рад?".

Цікаво, що через деякий час депутат з Миколаєва все ж видалив цю листівку і замінив її на іншу. Павло Зоткін виправдався тим, що просто відразу не побачив російський прапор.

Депутат Миколаївської міськради від Опоблоку Зоткін привітав із 23 лютого картинкою з прапором РФ 01
Депутат Миколаївської міськради від Опоблоку Зоткін привітав із 23 лютого картинкою з прапором РФ 02
Депутат Миколаївської міськради від Опоблоку Зоткін привітав із 23 лютого картинкою з прапором РФ 03
Депутат Миколаївської міськради від Опоблоку Зоткін привітав із 23 лютого картинкою з прапором РФ 04
Депутат Миколаївської міськради від Опоблоку Зоткін привітав із 23 лютого картинкою з прапором РФ 05
Депутат Миколаївської міськради від Опоблоку Зоткін привітав із 23 лютого картинкою з прапором РФ 06
Депутат Миколаївської міськради від Опоблоку Зоткін привітав із 23 лютого картинкою з прапором РФ 07

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