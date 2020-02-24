За Зеленського на виборах президента готові віддати свій голос 40% українців, за "Слугу народу" - 36%, - опитування Центру Разумкова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого.

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала б політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 36% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме).

За "Опозиційну платформу ˗ За життя" готові віддати свій голос 15% тих респондентів, які прийдуть на виборчі дільниці і визначилися з вибором, за "Європейську Солідарність" ˗ 13%, за ВО "Батьківщина" ˗ 10%, за партію "Сила і честь" ˗ 5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 60% українців не довіряють уряду і прем'єру Гончаруку, - опитування Центру Разумкова

Порівняно з результатами опитування, проведеного Центром Разумкова у січні цього року, знизився рівень електоральної підтримки партії "Слуга народу" (з 45% до 36%), і на статистично значущому рівні зросли наміри голосувати за ВО "Батьківщина" (з 8% до 10%), за партію "Опозиційний блок" (з 0,9% до 2%).

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів отримав би В. Зеленський (40% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). 15% з-поміж них мають намір голосувати за Ю. Бойка, 13,5% ˗ за П.Порошенка, 10% ˗ за Ю.Тимошенко.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.

Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.