Звільнені в результаті обміну 29 грудня українці отримають по 100 тис. грн матеріальної допомоги наступного тижня, - Мінветеранів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Уже завтра на засіданні профільних громадських організацій будуть обрані 2 представники, які вперше увійдуть до складу міжвідомчої комісії як її повноправні члени. У четвер збереться міжвідомча комісія, яка розгляне заяви звільнених полонених і ухвалить рішення. З наступного понеділка люди отримають на свої банківські рахунки по 100 тис. грошової допомоги, і ми, нарешті, закриємо це питання", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що супровід і допомога звільненим надаватиметься і надалі.

"Продовжується допомога щодо зубопротезування та іншого відновлення після травм, зазнаних у полоні. До співпраці залучені громадські організації та фахівці низки медичних закладів та інститутів НАМН України", - додали в пресслужбі Мінветеранів.

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