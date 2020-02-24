Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
24.02.20 14:38

Звільнені в результаті обміну 29 грудня українці отримають по 100 тис. грн матеріальної допомоги наступного тижня, - Мінветеранів

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України заявляє, що звільнені в результаті обміну утримуваними особами 29 грудня 2019 року українці отримають по 100 тис. грн матеріальної допомоги вже наступного тижня.

Звільнені в результаті обміну 29 грудня українці отримають по 100 тис. грн матеріальної допомоги наступного тижня, - Мінветеранів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Уже завтра на засіданні профільних громадських організацій будуть обрані 2 представники, які вперше увійдуть до складу міжвідомчої комісії як її повноправні члени. У четвер збереться міжвідомча комісія, яка розгляне заяви звільнених полонених і ухвалить рішення. З наступного понеділка люди отримають на свої банківські рахунки по 100 тис. грошової допомоги, і ми, нарешті, закриємо це питання", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що супровід і допомога звільненим надаватиметься і надалі.

"Продовжується допомога щодо зубопротезування та іншого відновлення після травм, зазнаних у полоні. До співпраці залучені громадські організації та фахівці низки медичних закладів та інститутів НАМН України", - додали в пресслужбі Мінветеранів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сім'ї загиблих на Донбасі українських воїнів дізнаються про їхню смерть із новин, це обурливо, - Коляда

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100