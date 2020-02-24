Інститут нацпам'яті розробляє курс лекцій для шкіл і вишів про російську агресію, - Дробович

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав директор УІНП Антон Дробович.

За його словами, зараз розробляються два цикли лекцій:

"Один цикл розробляємо спільно з Героєм України Володимиром Жемчуговим. Він присвячений загалом темі війни – чому Україна воює зараз, чому на нас напала Росія, чому ми захищаємося. Там буде і медійний контент і методичні рекомендації. З Міносвіти проконсультуємось щодо найкращої форми його подачі – чи в позаурочний час, чи в рамках спеціальних класних годин. І другий блок питань стосується громадянської освіти. Що таке права людини, до чого тут декомунізація, чому для України важливо говорити про спадщину, яку роками затирали. Словом, чому це важливо для побудови здорової держави і суспільств зараз".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розвороту роботи Інституту нацпам'яті в інший бік не буде, але кут нахилу є, - Дробович

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