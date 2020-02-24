Найбільший попит серед роботодавців мають кваліфіковані фахівці, які працюють з інструментом, - Державний центр зайнятості

Про це повідомляє пресслужба Державного центру зайнятості, передає Цензор.НЕТ.

Роботодавці в січні 2020 року подали в базу служби зайнятості 68 тисяч вакансій. За видами економічної діяльності найбільша кількість пропозицій роботи належала: переробній промисловості (18,5%), торгівлі і ремонту транспортних засобів (15,7%), транспорту (11, 3%), державному управлінню (8,0%), освіті (7,8%)", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що незмінною залишається тенденція високого попиту серед роботодавців на кваліфікованих робітників.

"За професійними групами найбільший попит серед роботодавців мали робітники з інструментом (22,4%), робітники з обслуговування, експлуатації обладнання та машин (16,3%), працівники сфери торгівлі та послуг (15,7%). Це швачки, слюсарі-ремонтники, електромонтери, газозварювальники, водії автотранспортних засобів, оператори заправних станцій, трактористи, продавці товарів, кухарі, продавці-консультанти", - додали в центрі зайнятості.

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Середня заробітна плата за вакансіями станом на 1 лютого становить 6724 грн. Водночас є пропозиції роботи із заробітною платою понад 20 тисяч гривень.

Професії, за якими розмір заробітної плати є найбільшим: технік-оператор електронного устаткування - 29 500; помічник керівника виробничого підрозділу - 25 000; забійник на відбійних молотках - 24 723; інженер з управління повітряним рухом - 23 480; зварювальник - 22 669.