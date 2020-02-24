Кількість жертв коронавірусу в Італії зросла до 5, в Ірані - до 12

Про це повідомляє "Європейська правда" передає Цензор.НЕТ.

За офіційними даними, 219 осіб інфіковані коронавірусом в Італії. Ці данівраховують, серед іншого, померлих і пацієнтів, які одужали і були виписані.

Раніше сьогодні вранці з'явилася інформація про смерть 84-річного чоловіка в Бергамо. Люди похилого віку найбільш схильні до зараження новим коронавірусом.

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"Почекаймо, щоб побачити результати вжитих учора заходів, які зроблять свій внесок в уповільнення і зупинення. Ніхто не думав, що поширення було таким агресивним", - сказав президент регіону Ломбардія Аттіліо Фонтана.

Уряд Італії оголосив про надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі. Відповідно до плану, десять невеликих міст у північних регіонах Ломбардія і Венето були ізольовані. Влада попросила близько 50 000 жителів залишатися вдома.

Разом з тим, зросла кількість жертв коронавірусу і в Ірані. Представник іранського МОЗ Ірадж Харірічі спростував заяви депутата і запевнив, що станом на понеділок від зараження вірусом в Ірані померли 12 осіб. При цьому він повідомив, що на цей момент виявлено 61 зараженого. Ще 900 осіб з підозрами на зараження проходять відповідну перевірку, пише Інтерфакс-Україна.

Крім того, перший випадок зараження гостроінфекційного коронавірусу Covid-19 зафіксовано в Бахрейні. Пацієнт, якого було госпіталізовано з ознаками зараження, недавно прибув з Ірану.

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У трьох підданих Кувейту, які також недавно повернулися з Ірану, за результатами аналізів також виявлено зараження коронавірусом.

Також повідомляється про перші виявлені випадки зараження в Афганістані. Хворий також недавно прибув з Ірану.