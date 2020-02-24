Офіс Президента проводить переговори про купівлю квартир для звільнених унаслідок обміну 29 грудня українців, - Денісова

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Денісової, зараз звільнені особи, які мали потребу у відновленні документів, що засвідчують особу і громадянство, їх отримали.

"Крім того, за мого сприяння Служба зайнятості провела для цих громадян роботу щодо пошуку вакансій, які передбачають надання житла. Більшість на ці пропозиції погодилась. Водночас 12 осіб з числа звільнених досі не визначились з місцем роботи та проживання", - зазначила Денісова.

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"Також Офіс Президента проводить переговори щодо купівлі квартир для звільнених громадян, адже є значна потреба у їх кількості.

Доки триває цей процес, наші громадяни забезпечені тимчасовим житлом, а дехто виявив бажання проживати у своїх рідних та близьких", - додала вона.

Щодо стану здоров'я, Денісова повідомила, що всім звільненим надана висококваліфікована медична допомога, в тому числі і стоматологічна. Крім того, 11 осіб завершують курс реабілітації в Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни "Циблі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що звільнені в результаті обміну 29 грудня українці отримають по 100 тис. грн матеріальної допомоги наступного тижня.