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24.02.20 15:52

Скалецька вперше зустрілася з евакуйованими з Уханя: "Відчуваємо себе єдиною командою". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька, яка перебуває на обсервації в Нових Санжарах Полтавської області, вперше зустрілася з евакуйованими з Уханя.

Про це Скалецька написала на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вперше зустрілася з громадянами, евакуйованими з Китаю. Завітала до їхніх кімнат на другому і третьому поверхах санаторію "Нові Санжари". Усі здорові. У жодного з евакуйованих підозри на ГРВІ немає. Мій костюм - обов'язкова вимога епідеміологів, порушувати яку я не маю права. Вдячна усім, хто змушений розміститися на обсервацію, за те, що вони теж розуміють і дотримуються усіх правил. Відчуваємо себе єдиною командою. Єдині скарги, які наразі почула, стосуються хіба що деяких побутових питань. Працюємо над тим, щоб обсервація у Нових Санжарах стала комфортнішою", - розповіла міністерка.

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Скалецька вперше зустрілася з евакуйованими з Уханя: Відчуваємо себе єдиною командою 01
Скалецька вперше зустрілася з евакуйованими з Уханя: Відчуваємо себе єдиною командою 02
Скалецька вперше зустрілася з евакуйованими з Уханя: Відчуваємо себе єдиною командою 03

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