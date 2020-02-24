До "обмінних списків" внесено всіх утримуваних українців, включно з кримськими татарами, - заступниця голови президента в АРК Свиридова

Як передає кореспондент УНІАН, про це на пресконференції заявили заступниці постійного представника президента в Автономній Республіці Крим Дар'я Свиридова і Таміла Ташева, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми ніколи не кажемо про обмін, адже люди - не товар. Ми звільняємо людей, які незаконно позбавлені волі, або робимо всі можливі дії для звільнення людей, які незаконно позбавлені волі в рамках збройного конфлікту. Однак будь-яка інформація щодо звільнення є доволі чутливою, і будь-який виток може нашкодити процесу", - пояснила процес комунікації Свиридова.

За її словами, Представництво президента в АРК тісно співпрацює з громадськими правозахисними організаціями, які документують і перевіряють кейси, пов’язані з політично вмотивованими переслідуваннями та позбавленнями волі, а також обговорює ці питання з правоохоронними органами Криму, які проводять розслідування і збирають належні докази незаконного позбавлення волі осіб на тимчасово окупованих територіях півострова або в РФ.

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"Усі списки людей, про які говорить правозахисна спільнота, ми одразу передаємо в Офіс Президента, тобто комунікована кожна особа, немає винятків, тому що для нас кожен громадянин, який переслідується з боку РФ, є незаконно переслідуваним", - наголосила Ташева. Вона повідомила, що наразі українська влада працює щодо двох треків: звільнення осіб з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та звільнення осіб, незаконно утримуваних у Криму та в Росії.

Своєю чергою, Свиридова запевнила, що у списках на звільнення є всі громадяни України, зокрема усі незаконно ув'язнені кримські татари. "Всі українці та кримські татари є у списках, які нами збираються, верифікуються і передаються в Офіс Президента", - уточнила вона.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко 20 лютого заявив, що в Україні очікують найближчим часом наступного обміну утримуваними особами з Російською Федерацією. За його словами, до 200 українців зможуть повернутися додому.