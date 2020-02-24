Евакуйовані з Уханя почуваються добре, - ЦГЗ

Про це повідомив в.о директора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін на брифінгу у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на ранок під час чергового медичного огляду лікарями, які працюють зараз в обсервації, не було зафіксовано перевищень температури. Усі особи, які перебувають наразі в обсервації, почуваються добре. Щодо особи, яка вчора пред'являла певні скарги на шлунково-кишковий тракт, - з нею також все добре... Позаштатних ситуацій немає, працюють лікарі-епідеміологи на місцях", - сказав Кузін.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Загалом на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами.

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