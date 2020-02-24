Система охорони здоров'я готова до можливого проникнення коронавірусної інфекції в Україну, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це заявив заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

"Система охорони здоров'я готова прийняти хворих із коронавірусною інфекцією і надати якісну допомогу. У нас є близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, близько 2 тисяч лікарів-інфекціоністів, близько 5 тисяч середнього медичного персоналу в інфекційних лікарнях, у нас є інфекційні бокси. З огляду на те, що вони використовуються на початкових стадіях розвитку спалаху й епідемії, в подальшому розміщення хворих у боксах недоцільне, для цього перепрофілюються інші відділення медичних установ", - сказав він.

Кількість апаратів для штучної вентиляції легенів Ляшко не назвав.

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"Ми проаналізували кількість важких випадків, які виникають у хворих з коронавірусною інфекцією. Це в середньому до 20%, з них до 3% вимагають реанімаційних заходів. В Україні сьогодні є можливість надавати таку медичну допомогу у відділеннях інтенсивної терапії та реанімаційних відділеннях", - зазначив Ляшко.

Він стверджує, що з діагностичними тест-системами теж проблем немає. "У лабораторіях є діагностикуми для проведення досліджень у режимі реального часу полімеразною ланцюговою реакцією. Тому в принципі країна готова і реагуватиме на випадки, які будуть виявлятися в Україні", - сказав він.

За його словами, на сьогодні в Україні немає жодного випадку зараження коронавірусом і першочергове завдання - не допустити потрапляння цієї інфекції в країну.

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