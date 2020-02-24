Група українських військових пройшла медичну реабілітацію в Болгарії, - Міноборони. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Реабілітація проходить в лікарні "Калероя" – м. Хісар. Термін медичної реабілітації становить не більше двох тижнів. Витрати, пов'язані з проходженням фізіотерапії і розміщенням, забезпечуються болгарською стороною, а витрати, пов'язані з міжнародним та місцевим транспортуванням, медичним страхуванням осіб і їхнім харчуванням на період медичної реабілітації, забезпечуються трастовим фондом НАТО в Україні в сфері медичної реабілітації.

З початку реалізації проєкту вже 188 українських ветеранів пройшли таку реабілітацію.

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