У пасажирів, які прибувають з Італії в "Бориспіль" і "Жуляни", мірятимуть температуру, - глава Держприкордонслужби Дейнеко

Про це заявив глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми прийняли рішення, і сьогодні з 20:00 усі прямі рейси... усі пасажири, які прилітають на в'їзд в Україну, проходитимуть температурну перевірку. Я наголошую, це аеропорти "Бориспіль" і "Жуляни". З інших аеропортів жодні регулярні рейси не здійснюються", - сказав він на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусу в Києві в понеділок.

Основний автомобільний потік з України в Італію (понад 90%) припадає на пункт пропуску "Тиса", пише lb.ua.

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"Там виконуються нерегулярні рейси - близько 500 мікроавтобусів на тиждень. Завтра з 8 години ранку там теж буде забезпечена температурна перевірка всіх транспортних засобів і пасажирів з метою запобігання потрапляння осіб з ознакою коронавірусу", - повідомили в ДПСУ.

Прикордонники при цьому будуть забезпечені медичними респіраторами з класом захисту не нижче FFP2.

За словами заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, температурна перевірка на інших пунктах пропуску буде залежати від подальшого поширення коронавірусу.

Залізничне сполучення між Україною та Італією відсутнє.

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Разом з тим, станом на вечір 24 ​​лютого в Італії від коронавірусу COVID-19 померли шість осіб, пише lb.ua. Ще одна жертва - пацієнтка з онкозахворюванням з Крему, вона померла в лікарні Брешії після діагностування коронавірусу 23 лютого. Кількість хворих на півночі Італії зросла вже до 219 осіб, з них 23 людини перебувають у реанімації. Близько ста осіб госпіталізовано з симптомами, ще близько 90 лікуються вдома.