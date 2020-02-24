Злочинна змова з повним розумінням, що готуються і виносяться неправосудні судові акти, - адвокат Порошенка Новіков про "силовий привід" у ДБР

Про це написав на своїй сторінці в Facebook адвокат експрезидента Петра Порошенка Ілля Новіков, передає Цензор.НЕТ.

"Ближче до вечора в п'ятницю, коли всі державні установи вже закрилися, в інтернет злили фото двох визначень Печерського суду про примусовий привід Петра Порошенка в ДБР на допит як свідка у двох кримінальних справах, на 28 лютого і на 6 березня. І всі вихідні на різні лади це обговорювалося як велика новина в різних російських і проросійських медіа. Сьогодні зранку команда адвокатів Порошенка подала з приводу цих рішень скарги у Київський апеляційний суд, Вищу раду правосуддя і заяви про злочин до Офісу Генпрокурора", - повідомив адвокат.

"Що з цими рішеннями не так? Майже все (традиційно для ДБР не той суд, Печерський замість Шевченківського; клопотання подано слідчим, який не має повноважень; неправдиві відомості про ухилення Порошенка від явки на виклики тощо). Але для розуміння механіки як це координували і проводили через суди, найважливіше - це порушення нової, прийнятої в грудні 2019 року статті 482-прим-два КПК. Вона приймалася в рамках переходу до нової моделі депутатського індемнітету, і передбачає, що судове рішення про примусовий привід депутата на допит приймається суддею а) за клопотанням слідчого, погодженим особисто генпрокурором або його в.о., і б) тільки в присутності самого депутата, якого мали завчасно сповістити про засідання", - зазначив Новіков.

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"В даному випадку генпрокурор Рябошапка погодив обидва клопотання. І він, і слідчі, які подали їх в ОГПУ на узгодження, зрозуміло, усвідомлювали, що Порошенко депутат, а не приватна особа, інакше ця частина процедури просто не була б потрібна. Але в клопотаннях поданих до Печерського суду і в рішеннях слідчих суддів Вовка і Константинової згадки про депутатський статус Порошенка немає. І ніхто його не повідомляв. Слідчі зробили вигляд, що ніби забули, а судді - що ніби не знали, що йдеться про народного депутата. Ми очікуємо, що саме так вони пояснюватимуть у ВРП. І зрозуміло, чого такі пояснення варті. Це політично мотивовані взаємно узгоджені судові рішення в рамках кримінального провадження. Зараз нам набагато простіше довести це, ніж раніше. Основна помилка наших опонентів, які координували ці рішення, це саме їхня синхронність. Можна якось пробувати пояснити, що в одному випадку суддя замотався, не до кінця зрозумів ситуацію, щось переплутав без злого умислу. Двічі, двоє суддів одночасно, за одним сценарієм і з однаковими помилками ("професiйно" замість "професiйну", "провадження" замість "провадженнях") - так не буває. Це вже явно маркує злочинну змову, причому брали участь у цій змові з повним розумінням, що готують і виносять неправосудні судові акти і судді, і слідчі, і їхні координатори з четвертого (чи якого?) поверху. Генпрокурор може пробувати відмовитися, хоча контекст ситуації прозоро натякає, що він теж був у курсі", - резюмував Новіков.

Раніше депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський оприлюднив у Фейсбуці рішення Печерського райсуду Києва про примусове приведення Петра Порошенка на допит 28 лютого.