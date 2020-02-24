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24.02.20 17:47

Зараз перейменування станції метро "Дорогожичі" на "Бабин Яр" не на часі, - директор Інституту нацпам'яті Дробович

Директор Українського інституту національної пам'яті вважає, що зараз не час для порушення питання про перейменування столичної станції метро "Дорогожичі" на "Бабин Яр".

Зараз перейменування станції метро "Дорогожичі" на "Бабин Яр" не на часі, - директор Інституту нацпам'яті Дробович

Про це Антон Дробович сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"На сьогодні цю (Бабин Яр - Ред.) назву в Києві вже має Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр" та зупинка тролейбуса №23 поруч зі станцією метро Дорогожичі. Загалом же топонім "Дорогожичі" є давнім київським топонімом. Уперше він згадується в Іпатіївському літописі в контексті подій 10 століття. Топонім "Бабин Яр" відомий з 19 століття і теж є питомо київським. Жодного конфлікту між назвами немає – вони є історичними та притаманними місцевості. Жоден з цих топонімів не можна розглядати як такий, що є загроженим чи забутим. Вони обидва є важливою частиною пам’яті киян.

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Мені здається, що це питання зараз не на часі, принаймні до проведення консультацій із громадою, експертами-києвознавцями та тими нечисленними жертвами Голокосту, які досі живі і можуть висловити свою думку. Разом із тим я підтримую жваве та фахове обговорення теми меморіалізації у міському просторі – це хороший приклад суспільної дискусії та привернення уваги до важливих сторінок пам’яті українського народу", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Благодійний фонд Меморіал Голокосту "Бабин Яр" і ГО "Марш пам'яті" виступили з пропозицією про перейменування станції київського метрополітену "Дорогожичі" на "Бабин Яр", щоб таким чином нагадати про те, що в Києві був один з найбільших пунктів на мапі Голокосту. Ця ініціатива була прийнята неоднозначно києвознавцями і мешканцями прилеглих будинків.

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