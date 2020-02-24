Зараз перейменування станції метро "Дорогожичі" на "Бабин Яр" не на часі, - директор Інституту нацпам'яті Дробович

Про це Антон Дробович сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"На сьогодні цю (Бабин Яр - Ред.) назву в Києві вже має Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр" та зупинка тролейбуса №23 поруч зі станцією метро Дорогожичі. Загалом же топонім "Дорогожичі" є давнім київським топонімом. Уперше він згадується в Іпатіївському літописі в контексті подій 10 століття. Топонім "Бабин Яр" відомий з 19 століття і теж є питомо київським. Жодного конфлікту між назвами немає – вони є історичними та притаманними місцевості. Жоден з цих топонімів не можна розглядати як такий, що є загроженим чи забутим. Вони обидва є важливою частиною пам’яті киян.

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Мені здається, що це питання зараз не на часі, принаймні до проведення консультацій із громадою, експертами-києвознавцями та тими нечисленними жертвами Голокосту, які досі живі і можуть висловити свою думку. Разом із тим я підтримую жваве та фахове обговорення теми меморіалізації у міському просторі – це хороший приклад суспільної дискусії та привернення уваги до важливих сторінок пам’яті українського народу", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Благодійний фонд Меморіал Голокосту "Бабин Яр" і ГО "Марш пам'яті" виступили з пропозицією про перейменування станції київського метрополітену "Дорогожичі" на "Бабин Яр", щоб таким чином нагадати про те, що в Києві був один з найбільших пунктів на мапі Голокосту. Ця ініціатива була прийнята неоднозначно києвознавцями і мешканцями прилеглих будинків.

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