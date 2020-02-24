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24.02.20 18:26

У січні розпочато розслідування 93 нових випадків корупції, про підозру повідомлено 36 особам, - НАБУ

Впродовж січня 2020 року детективи Національного бюро розпочали розслідування 93 нових випадків корупції.

У січні розпочато розслідування 93 нових випадків корупції, про підозру повідомлено 36 особам, - НАБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

У вчиненні кримінальних корупційних правопорушень, які розслідують НАБУ та САП, повідомили про підозру 36 особам. Стосовно восьми осіб у трьох справах розслідування закінчили — обвинувальні акти стосовно них скерували до суду. 

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП закінчили розслідування за фактом розтрати 2,225 млн дол. США "СпецТехноЕкспорту" та вимагання й одержання неправомірної вигоди двома службовими особами АТ "Укргазвидобування". Обидві справи передані на розгляд до Вищого антикорупційного суду.

Серед гучних затримань січня в НАБУ відзначають затримання:

Наразі цим особам повідомлено про підозру.

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Також серед тих, хто у січні 2020 р. набув завдяки НАБУ статусу підозрюваних:

У межах кримінального провадження, розслідувати яке детективи НАБУ розпочали у січні 2020 року після передачі від ГПУ, із Грузії екстрадовано заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України часів президента Януковича.

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