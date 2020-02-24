Захист підозрюваного у справі про вбивство Гандзюк Левіна оскаржить рішення про його екстрадицію з Болгарії, - адвокат Величко

Про це у коментарі hromadske повідомив український адвокат Левіна Михайло Величко, передає Цензор.НЕТ. Це рішення ухвалили сьогодні.

"Цього тижня його точно не екстрадують, тому що клієнт особисто ухвалив рішення і дана вказівка адвокату, який представляв його інтереси в Болгарії — подати апеляційну скаргу. Технічно ми у будь-який момент можемо відкликати цю апеляційну скаргу, але поки що не стоїть це питання", — сказав Михайло Величко.

Також захисник підтвердив інформацію про те, що Дмитро Ільченко та Андрій Мурашків — адвокати Владислава Мангера, підозрюваного у замовленні нападу на Гандзюк — намагалися потрапити до Олексія Левіна у місце утримання в Болгарії.

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"Вони залучали ще одного адвоката Мокіна, навіть легалізували свої повноваження через Міністерство юстиції Болгарської республіки, але потрапити до нього не змогли",—сказав захисник Левіна.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

20 січня 2020 року правоохоронці в Херсоні та інших населених пунктах області провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

21 січня 2020 р. фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня без права внесення застави.

24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Москаленка (Левіна), якого розшукували за підозрою в причетності до нападу на Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії прийняв рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко й Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.