Від початку доби ворог 4 рази порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Два обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поблизу Мар'їнки - з ручного протитанкового гранатомета, а також із великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

неподалік Пісків - з автоматичною станкового гранатомета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив два обстріли наших позицій, а саме:

поруч із Новотошківським - з міномета калібру 120 мм ворог випустив 10 мін;

в районі населеного пункту Шуми - з 82-мм міномета, ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

24 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

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