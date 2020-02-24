"Укроборонпрому" вдалося погасити заборгованість із зарплати на 8 із 43 підприємств, - Абромавічус

Про це повідомив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавічус за підсумками 150 днів роботи на посаді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДК.

За словами Абромавічуса, борг перед працівниками певних підприємств, накопичувався роками і до складу Концерну такі активи потрапили вже "з безнадійною заборгованістю по заробітній платі".

Щоб вирішити це питання, керівництво Укроборонпрому розробило і почало втілювати комплексну програму щодо фінансового оздоровлення підприємств. Втім, Абромавічус констатує, що повністю вирішити проблему із заборгованістю по зарплаті і фінансово оздоровити десятки заводів оборонної галузі неможливо без участі Кабінету Міністрів України.

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Зараз ДК "Укроборонпром" подав до Міністерства економіки законопроєкт про списання безнадійної заборгованості в розмірі 4,4 млрд грн. В Концерні розраховують, що це допоможе, зокрема, "Заводу ім. Малишева", Харківському авіаційному заводу, державному заводу "Зірка" й іншим вийти з важкого становища.