На ярмарку в сербському Белграді на стенді РФ розмістили символіку "Республіки Крим", - МЗС України висловив протест

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, йому висловили глибоке занепокоєння у зв'язку з фактом розміщення на російському стенді в рамках Міжнародного туристичного ярмарку в Белграді назви і символіки т.зв. "Республіки Крим".

"Увагу посла Сербії звернули на неприпустимість спроб легалізації Російською Федерацією на міжнародній арені окупації Автономної Республіки Крим, а також передано вимогу, щоб подібні факти не повторювалися в майбутньому.

Посол Сербії визнав згаданий прикрий факт, а також підтвердив незмінність підтримки територіальної цілісності та державного суверенітету з боку Сербії", - сказано в повідомленні.

Читайте також: МЗС України висловив протест Сербії через візит представників окупаційної "адміністрації" Криму