Шістьох співробітників колонії у Вінниці підозрюють у побитті ув'язненого до смерті, - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, 13 июля 2019 року в місці позбавлення волі зафіксовано факт насильницької смерті 59-річного чоловіка, який перебував під вартою за рішенням суду. Встановлено, що чоловікові було заподіяно тяжкі тілесні ушкодження, внаслідок яких потерпілий помер.

Шестеро підозрюваних у день злочину перебували на службі. Слідством встановлено, що працівники установи завели потерпілого в окреме приміщення, де завдали йому не менше 85 ударів, а потім перевели в камеру, де він і помер.

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Слідчі ДБР провели 9 обшуків, під час яких виявлено засоби вчинення злочину.

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