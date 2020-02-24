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24.02.20 19:13

Шістьох співробітників колонії у Вінниці підозрюють у побитті ув'язненого до смерті, - ДБР. ФОТО

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру шістьом посадовим особам "Вінницької установи виконання покарань (№1)" в перевищенні службових повноважень, яке супроводжувалося насильством і застосуванням спеціальних засобів і в убивстві з особливою жорстокістю (ч. 3 ст. 365 і п. 4 ч . 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Шістьох співробітників колонії у Вінниці підозрюють у побитті увязненого до смерті, - ДБР 01

За даними слідства, 13 июля 2019 року в місці позбавлення волі зафіксовано факт насильницької смерті 59-річного чоловіка, який перебував під вартою за рішенням суду. Встановлено, що чоловікові було заподіяно тяжкі тілесні ушкодження, внаслідок яких потерпілий помер.

Шестеро підозрюваних у день злочину перебували на службі. Слідством встановлено, що працівники установи завели потерпілого в окреме приміщення, де завдали йому не менше 85 ударів, а потім перевели в камеру, де він і помер.

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Шістьох співробітників колонії у Вінниці підозрюють у побитті увязненого до смерті, - ДБР 02

Слідчі ДБР провели 9 обшуків, під час яких виявлено засоби вчинення злочину.

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