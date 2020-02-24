Сценарій Путіна, що Захід погодиться на нову Мюнхенську змову, не пройшов багато в чому завдяки Порошенкові, - російський історик Зубов

Про це він заявив в інтерв'ю ЛІГА, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після Криму могло бути два сценарії. Сценарій, на який розраховував Путін, - сценарій успіху. Він припускав, що значна частина України, все Лівобережжя та приморські області, буде за найтісніше об'єднання з Росією. А Західна Україна і правий берег - не головне.

Друга ідея була, що Захід все прийме, як він прийняв Гітлера в 1938 році після Мюнхенської змови. І третя ідея, що він помститься українському народу за повалення Януковича, знесення пам'ятників Леніну.

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Але Захід проявив твердість. Значною мірою це результат роботи вашого колишнього президента Порошенка, який у зовнішній політиці був блискучим президентом. Він слабку країну зміг захистити від російської агресії міжнародними зобов'язаннями. Так направив громадську думку саме він", - сказав Зубов.

На думку історика, Захід зрозумів, що йдеться про другий Мюнхен: "Багатьом людям на Заході не хотілося псувати відносини з Росією, це було економічно невигідно, але вони пішли на санкції, на невизнання Криму".

"Оскільки за цією справою Путіна не пішли нові справи, - він зламався на першому кроці, далі Криму і Донбасу справа не пішла. До президентських виборів у Росії 2018 року настало розчарування", - зазначає Зубов.

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