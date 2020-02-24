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24.02.20 19:48

23 звільненим із полону допомогли оформити документи, понад 40 - пролікували, 14 - надали гуртожиток у Києві, - Коляда

Супровід і допомога українцям, які повернулися в рамках останнього обміну утримуваними 29 грудня 2019 року, надаються.

23 звільненим із полону допомогли оформити документи, понад 40 - пролікували, 14 - надали гуртожиток у Києві, - Коляда

Про це повідомила в Facebook глава Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, 23 з 25 осіб допомогли зробити документи і відкрити банківські рахунки.

Крім того:

"14 осіб попросили про подальший супровід і були направлені в гуртожитки в Києві, де їх за допомогою громадських організацій, забезпечили всім необхідним, зокрема засобами гігієни, продовольством", - повідомила Коляда.

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Вона вказала, що зроблено кілька десятків пропозицій працевлаштування з наданням житла.

Міністр також підтвердила, що наступного тижня звільнені почнуть отримувати матеріальну допомогу в розмірі сто тисяч гривень.

"Напередодні уряд ухвалив рішення щодо єдиної міжвідомчої комісії. Вже завтра на засіданні профільних громадських організацій буде обрано двох представників, які вперше увійдуть до складу міжвідомчої комісії, як її повноправні члени. У четвер - збереться міжвідомча комісія, яка розгляне заяви звільнених полонених і прийме рішення. З наступного понеділка люди почнуть отримувати на свої банківські рахунки по сто тисяч грошової допомоги і ми нарешті закриємо це питання", - підкреслила Коляда.

23 звільненим із полону допомогли оформити документи, понад 40 - пролікували, 14 - надали гуртожиток у Києві, - Коляда 01

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Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України заявляє, що звільнені внаслідок обміну утримуваними особами 29 грудня 2019 роки українці отримають по 100 тис. грн матеріальної допомоги вже наступного тижня.

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