23 звільненим із полону допомогли оформити документи, понад 40 - пролікували, 14 - надали гуртожиток у Києві, - Коляда

Про це повідомила в Facebook глава Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, 23 з 25 осіб допомогли зробити документи і відкрити банківські рахунки.

Крім того:

64 (з 76) цивільних відправили в клінічну лікарню Феофанія, де їм провели діагностику, надали психологічну підтримку і розписали кожному "дорожню карту" відновлення;

після того, як фахівці Феофанії відпрацювали свою частину роботи, перевели людей, які цього потребували в інші заклади, переважно в госпіталі Лісова поляна і Циблі;

станом на 21 лютого тільки в Лісовий галявині було проліковано та виписано 39 пацієнтів із 40;

одну жінку перевели в столичну медустанову чекати операції на суглобах, якої вона потребує;

12 осіб із Феофанії перевели на відновлення в госпіталь у Циблях. Там досі перебуває 9 осіб;

надається допомога з зубопротезування та іншого відновлення після травм, отриманих у полоні.

"14 осіб попросили про подальший супровід і були направлені в гуртожитки в Києві, де їх за допомогою громадських організацій, забезпечили всім необхідним, зокрема засобами гігієни, продовольством", - повідомила Коляда.

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Вона вказала, що зроблено кілька десятків пропозицій працевлаштування з наданням житла.

Міністр також підтвердила, що наступного тижня звільнені почнуть отримувати матеріальну допомогу в розмірі сто тисяч гривень.

"Напередодні уряд ухвалив рішення щодо єдиної міжвідомчої комісії. Вже завтра на засіданні профільних громадських організацій буде обрано двох представників, які вперше увійдуть до складу міжвідомчої комісії, як її повноправні члени. У четвер - збереться міжвідомча комісія, яка розгляне заяви звільнених полонених і прийме рішення. З наступного понеділка люди почнуть отримувати на свої банківські рахунки по сто тисяч грошової допомоги і ми нарешті закриємо це питання", - підкреслила Коляда.

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Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України заявляє, що звільнені внаслідок обміну утримуваними особами 29 грудня 2019 роки українці отримають по 100 тис. грн матеріальної допомоги вже наступного тижня.