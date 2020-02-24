На консульському обліку в Італії офіційно перебуває понад 15 тис. українців, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Міністерства охорони здоров'я України в Фейсбуці.

"Інформації про зараження коронавірусом Covid-19 громадян України в Італії не надходило. На консульському обліку в Італії станом на 1 січня 2020 року перебуває 15 632 громадян України", - наголошується в повідомленні.

У відомстві нагадали, що в аеропортах усі пасажири прямих рейсів на в'їзд в Україну будуть ретельно обстежуватися, а прикордонники відпрацювали всі алгоритми в разі виявлення ознак захворювання - на пунктах пропуску є тимчасові ізолятори.

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"Зараз з Італії приймається близько 20 авіарейсів на тиждень", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Як повідомлялося, глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомив, що пасажири, які прибувають в аеропорти "Бориспіль" і "Жуляни" рейсами прямого авіаційного сполучення з Італією, з вечора понеділка, 24 лютого, проходитимуть обов'язкову температурну перевірку. "З інших аеропортів ніякі регулярні рейси не виконуються", - сказав він.

Станом на ранок 24 лютого медики виявили коронавірус у 152 осіб на території Італії, троє з них померли. У неділю надходили дані про приблизно 130 хворих і двох померлих пацієнтів.