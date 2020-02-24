Вітер зламав понтонний міст через Інгул у Миколаєві. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці начальник відділу стандартизації та впровадження електронного урядування міськради Миколаєва Дмитро Канарський.

Він опублікував відео моменту обвалення частини моста. Користуватися переходом тимчасово заборонили.

Згодом Канарський опублікував ще одне відео, на якому видно, що люди продовжують ходити мостом.

"Шановні миколаївці. Не намагайтеся повторити те, що роблять молоді люди на відео", - написав він.

Чиновник додав, що незважаючи на зайнятість викликами про пошкоджені машини, патрульна поліція приїжджає до мосту і пояснює людям, що такі дії небезпечні





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