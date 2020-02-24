Митниця Мальти вилучила 9500 пляшок контрабандної горілки з контейнера з гіпсом, який їхав з Одеси до Лівії, - Нефьодов

На це вказав глава Митної служби України Максим Нефьодов на своїй facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

Незаконний вантаж горілки знайшли в Мальті, через яку він ішов транзитом до Лівії.

"Власне, це для Мальти контрабанда, у українських органів до експортної операції немає претензій. Але це кейс, на якому хочу вам показати, як виглядає зворотній бік того, що ми затримуємо на кордонах. Отже, митниця Мальти в порту вилучила 9500 пляшок контрабандної горілки з контейнера з гіпсом, який їхав з Одеси в Хомс (Лівія) із зупинкою на Мальті. Орієнтовні неоплачені платежі там складади біля 61 тис євро", - зазначає чиновник.

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За його інформацією, 21 січня в Черкасах були подані експортні декларації на цю саму горілку, виробник і бренд, і країна, куди прямує. Оформлено все було правильно. Того ж дня в Херсоні подали декларацію на гіпс - той же самий отримувач і контейнер. А 30 січня товар вийшов з порту Одеси за призначенням.

"Очевидно, що на Мальті одну декларацію подали, а інші "забули". Приблизно так виглядає суттєва кількість контрабанди, які потрапляє і в нашу країну. Занижена вага, змінена номенклатура, вартість, стан товару тощо. І легкої звірки із іншою стороною, яку іноді люблять радити дописувачі із фейсбуку, тут не зробиш. Навіть якщо нам би відкрили геть всю базу декларацій, треба ж далі об‘єднати чи розділити їх по машинам і контейнерам, прикинути логічність маршрутів і перевантажень тощо. Короче кажучи, війна триває", - підсумував Нефьодов.

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