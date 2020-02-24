Незаконно засудженого окупантами кримського журналіста Семену забезпечили тимчасовим житлом, - Денісова

Про це повідомила в Facebook уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"За його словами, стан здоров'я поки задовільний", - зазначила вона.

Крім того, за сприяння Офісу президента і Київської міської державної адміністрації Семену забезпечили тимчасовим житлом.

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"Тому Микола найближчим часом зможе повернутися до своєї професійної діяльності, адже йому є що розповісти українцям - про весь жах режиму, який зараз панує на території тимчасово окупованого Криму.

Зі свого боку пообіцяла всебічно сприяти Миколі у вирішенні тих соціально-побутових питань, які ще залишаються актуальними для нього і його сім'ї", - повідомила Денісова.

Нагадаємо, на окупованому півострові кримінальну справу проти журналіста Миколи Семени завели за те, що він заявив: "Крим - український".

22 вересня 2017 року. Залізничний районний "суд" Сімферополя виніс журналісту вирок: два з половиною роки умовно з випробувальним терміном на три роки й забороною займатися публічною діяльністю. У грудні того ж року Верховний "суд" Криму частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

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Через проблеми зі здоров'ям Семена потребував кваліфікованого лікування, яке не могло бути йому надане в Криму. Але виїхати до Києва йому не дозволили.

28 січня 2020 року Семена отримав постанову про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

18 лютого 2020-го Семена повернувся на контрольовану Україною територію.