Кримськотатарський телеканал ATR звернувся до Європарламенту та Єврокомісії по фінансову допомогу

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні каналу ATR

"Наприкінці 2019 року, з незалежних від нас причин, часткове фінансування нашої діяльності з боку Української держави фактично припинилося і перетворилося лише в декларативний характер, оскільки виділені телеканалу ATR державою кошти на 2020 рік ми не можемо отримати і використовувати через штучно створені бюрократичні перешкоди і суперечливе тлумачення нормативних актів окремими органами державної влади", - сказано у зверненні.

У зверненні зазначено, що Європейський парламент у резолюції "Про ситуацію з дотриманням прав людини в Криму, зокрема прав кримських татар", схваленої 4 лютого 2016 року, засудив незаконне закриття засобів масової інформації, зокрема телеканалу ATR, який має широке поширення в межах кримськотатарської громади, і закликав Європейську комісію розширити фінансову допомогу, необхідну для забезпечення функціонування цього та інших засобів масової інформації у вигнанні в Україні.

"Телеканал ATR сьогодні як ніколи потребує такої фінансової допомоги з боку інститутів Європейського Союзу, оскільки перебуває на межі закриття і втрачає надії на отримання найближчим часом допомоги з боку власної держави. Ми просимо вас відповідно до положень вищезгаданої резолюції Європарламенту забезпечити єдиному у світі кримськотатарському телеканалу ATR надання необхідної для його функціонування фінансової допомоги на постійній основі", - зазначено в зверненні.

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