Епідемія коронавірусу COVID-19 пройшла свій пік, назвати ситуацію пандемією не можна, - Гебреєсус

Про це на брифінгу заявив очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

За його словами, наукова група ВООЗ, яка побувала у китайських регіонах, зокрема в Ухані, епіцентрі поширення вірусу, дійшла висновку, що піком епідемії Covid-19 був період з 23 січня до 2 лютого. Відтоді кількість нових випадків невпинно знижується, заявив Гебреєсус.

Смертність коронавірусу в Ухані складає 2-4%, тоді як за межами міста — 0,7%. Під час легкої форми захворювання людина в середньому потребує близько двох тижнів на одужання, якщо це важка або критична ступінь — 3-6 тижнів. Також експерти встановили, що ДНК вірусу мало змінився.

Група експертів вважає, що заходи, вжиті владою Китаю, дозволили уникнути більшої кількості жертв.

Читайте також: З 20 години Держприкордонслужба перейшла до температурного скринінгу прибулих в основних аеропортах, завтра запускаємо на Закарпатті, - Дейнеко

Водночас очільник ВООЗ заявив, що занепокоєність викликає різкий сплеск зараження Covid-19 в Італії, Ірані та Південній Кореї. Попри це, ВООЗ не вважає нинішню ситуацію пандемією, хоча й визнає, що потенційно вона може такою стати.

"Має вірус пандемічний потенціал? Абсолютно. Ми вже на цьому етапі? За нашими оцінками, ні", — сказав Гебреєсус.

Він пояснив, що нинішня ситуація — епідемії у різних частинах світу, які по-різному впливають на країни й потребують індивідуального підходу. Натомість пандемія, зауважив очільник ВООЗ, це глобальний вплив на все суспільство і неконтрольоване поширення вірусу, яке супроводжується масштабними важкими захворюваннями та смертями людей. Гебреєсус наголосив, що такого зараз немає, тому не привід говорити про пандемію.

"Я послідовно кажу про необхідність фактів, а не страху", — резюмував він.

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Читайте також: Рівень смертності від коронавірусу COVID-19 знижується, - Держкомітет охорони здоров'я КНР

11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

Нагадаємо, вдень 19 лютого український літак, який має евакуювати з Уханя (Китай), що став епіцентром спалаху нового типу коронавірусу, майже півсотні громадян України та кілька десятків громадян інших держав, здійснив посадку в аеропорту цього міста. На евакуацію з'явилися всі 48 заявлених громадян України і 29 іноземців.

Незважаючи на протести місцевих жителів 20 лютого автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

На сьогодні в Україні немає жодного випадку зараження коронавірусом.