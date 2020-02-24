Польща відстоюватиме позицію про необхідність вступу в ЄС України, Грузії і Молдови, - віцемаршалок Сейму Госевська

Про це віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госевська заявила в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Польща твердо дотримується позиції, що цей проєкт матиме сенс тільки тоді, коли він дає країнам-учасницям перспективу приєднання до європейських структур", - зазначила Госевська.

За її словами, дискусія про майбутнє "Східного партнерства" триває як серед членів ЄС, так і в країнах партнерства. "Чим це закінчиться, ми побачимо через кілька місяців", - заявила віцемаршалок польського Сейму.

Як приклад вона прокоментувала історію зі вступом в ЄС Північної Македонії, який досі так і не відбувся. Все тому, що переговори заблокували Франція, Данія та Нідерланди. Франція фактично заявила, що шлях країн до Євросоюзу закрито.

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"Вони кажуть: "Ми даємо вам шанс, надію, робіть реформи, міняйте назву країни, а ми вам потім так нічого і не підтвердимо". Це дуже небезпечно, адже ніхто не любить, коли його обманюють", - зазначила Госевська.

Польський політик переконана, що такі приклади створюють аргументи для супротивників проєвропейського спрямування розвитку країн колишнього радянського блоку, а також ускладнює для Євросоюзу співпрацю з ними.

Зокрема, зазначає Малгожата Госевська, такі перипетії тільки підживлюють дії Росії, яка намагається показати Євросоюз у негативному світлі і відштовхнути від нього країни "Східного партнерства".

"Польща на різних форумах рішуче представлятиме позицію про необхідність розширення ЄС. Ми будемо говорити про це з країнами Центрально-Східної Європи, щоб в один голос боротися за шанс для України, Грузії і Молдови приєднатися до європейських структур", - резюмувала віцемаршалок Сейму Польщі.