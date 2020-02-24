Серед 229 інфікованих коронавірусом в Італії громадян України немає, - посол Перелигін

Про це повідомив посол України в Італії Євген Перелигін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Серед усіх 229 осіб, інфікованих коронавірусом в Італії, немає українських громадян. У посольства чи генеральні консульства українські громадяни не зверталися", - сказав Перелигін на брифінгу за підсумками засідання оперативного штабу з питань запобігання занесенню та поширенню на території України коронавірусу.

Посол зазначив, що посольство встановило оперативний зв'язок зі штабами у двох провінціях, де запроваджено карантин. При цьому він уточнив, що карантин введено в 11 містах двох провінцій - Падуя і Коллоді. Також за його словами, посольство працює з регіональною владою регіонів Ломбардія і Венето.

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Перелигін підкреслив, що у зв'язку з приписом префекта Мілана в генеральному консульстві України в Мілані прийом громадян України проводитиметься тільки у першочергових справах.

"Сьогодні ми отримали припис префекта Мілана з тим, щоб тимчасово обмежити прийом громадян. Ми вводимо оперативну роботу з прийому українських громадян у генеральному консульстві в Мілані тільки щодо першочергових справ. Йдеться про втрату документів, оформлення виїзду на батьківщину, якщо треба терміново оформити. Йдеться про інші термінові справи, в разі яких консульські послуги надаватимуться в повному обсязі нашим громадянам", - повідомив дипломат.

Як повідомлялося, глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомив, що пасажири, які прибувають в аеропорти "Бориспіль" і "Жуляни" рейсами прямого авіаційного сполучення з Італією, з вечора понеділка, 24 лютого, проходитимуть обов'язкову температурну перевірку. "З інших аеропортів ніякі регулярні рейси не виконуються", - сказав він.

Станом на ранок 24 лютого медики виявили коронавірус у 152 осіб на території Італії, троє з них померли. У неділю надходили дані про приблизно 130 хворих і двох померлих пацієнтів.