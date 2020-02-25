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25.02.20 00:07

Буде відновлено посаду головного санітарного лікаря, - МОЗ

Кабінет Міністрів найближчим часом відновить посаду Головного державного санітарного лікаря і покладе його функції на заступника міністра охорони здоров'я

Буде відновлено посаду головного санітарного лікаря, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник глави МОЗ Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Коли є загроза виникненню епідемії, більшість питань лягає на плечі Головного державного санітарного лікаря. Ця посада була свого часу ліквідована і рішенням уряду її буде відновлено. Найближчим часом функції Головного державного санітарного лікаря будуть покладені на заступника міністра охорони здоров'я і я думаю, що система працюватиме чітко і якісно", - заявив Ляшко.

Який саме заступник глави МОЗ отримає відтворену посаду, заступник голови МОЗ не уточнив.

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