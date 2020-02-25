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25.02.20 08:29

Гальмування китайської економіки через коронавірус дає шанс українському бізнесу зайняти нові ніші, - Милованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що коронавірус, який пригальмує китайську економіку, дає шанс українським підприємствам зайняти нові ніші на світовому ринку.

Гальмування китайської економіки через коронавірус дає шанс українському бізнесу зайняти нові ніші, - Милованов

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Економіку ми поки уважно моніторимо, стежимо за змінами, і ми ще не бачимо жодних негативних сигналів ... У нас є певний експорт, коли ми продаємо товари в Китай, але більшість товарів, там є олія, харчові товари, це не стосуватиметься", - сказав міністр.

Водночас він зазначив, що є ще "вторинні ефекти": "Наприклад, Китай може почати виробляти менше металу, і це дасть можливість всім металургійним заводам світу замістити цю продукцію і допомогти Китаю у виробленні металу".

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Милованов також наголосив, що у разі імпорту споживчих товарів із Китаю "є певне пригальмовування", проте це швидше можливість для розвитку українського бізнесу.

"Це, з одного боку, можливо, якось і впливає на економіку, але це дає змогу українському бізнесу зайти в цю нішу, там, де зараз немає товарів із Китаю, і розвинутися", - додав глава Мінекономіки.

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