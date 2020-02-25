Гальмування китайської економіки через коронавірус дає шанс українському бізнесу зайняти нові ніші, - Милованов

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Економіку ми поки уважно моніторимо, стежимо за змінами, і ми ще не бачимо жодних негативних сигналів ... У нас є певний експорт, коли ми продаємо товари в Китай, але більшість товарів, там є олія, харчові товари, це не стосуватиметься", - сказав міністр.
Водночас він зазначив, що є ще "вторинні ефекти": "Наприклад, Китай може почати виробляти менше металу, і це дасть можливість всім металургійним заводам світу замістити цю продукцію і допомогти Китаю у виробленні металу".
Милованов також наголосив, що у разі імпорту споживчих товарів із Китаю "є певне пригальмовування", проте це швидше можливість для розвитку українського бізнесу.
"Це, з одного боку, можливо, якось і впливає на економіку, але це дає змогу українському бізнесу зайти в цю нішу, там, де зараз немає товарів із Китаю, і розвинутися", - додав глава Мінекономіки.