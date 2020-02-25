Міноборони проведе службову перевірку через неякісний ремонт казарм у Миколаєві, коли вітром зірвало дах. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Повідомляється, що 24 лютого сильний вітер зірвав дах будівлі, що перебуває на балансі Міноборони.

"З метою з'ясування обставин цієї події в Міноборони призначено службову перевірку, до якої будуть залучені відповідні правоохоронні органи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що минулося без постраждалих, наразі встановлюють обсяг завданої державі шкоди.

За інформацією Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України, у 2017 році в зазначеній споруді здійснювалися ремонтні роботи.

"У зв’язку з тим, що відремонтована будівля не витримала негоди, а також з урахуванням того, що гарантійний термін на ремонтні роботи згідно з договором становив 10 років, Міністерство оборони України готує претензію організації-генпідряднику", - додали у відомстві.

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