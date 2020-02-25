ОБСЄ зафіксувала 23 лютого майже тисячу вибухів на Донбасі

Про це повідомляється в опублікованому в понеділок звіті СММ ОБСЄ в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Із вечора 22 до вечора 23 лютого Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (близько 400), якщо порівнювати з попередньою добою", - йдеться у звіті щодо ситуації на Донбасі.

Більшість порушень режиму припинення вогню, зокрема більшу частину вибухів, зафіксовано в районах на північний захід від н.п. Дебальцеве (непідконтрольний урядові, 58 км на північний схід від Донецька) та на південний схід від Світлодарська.

Із вечора 22 до вечора 23 лютого в Луганській області Місія "констатувала подальше збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (близько 550), якщо порівнювати з попередньою добою".

Більшість порушень режиму припинення вогню, зокрема більшу частину вибухів, знову зафіксовано в районах на захід і північ від Голубівського, а також на південний схід від Оріхового, у тому числі приблизно 195 вибухів від мінометного вогню. Саме в цих районах СММ зафіксувала спалах порушень режиму припинення вогню 18 лютого.

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