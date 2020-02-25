Україна і Туреччина розширили квоти на польоти між країнами

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний меморандум на зустрічі 20 лютого в Анкарі підписали глава Директорату Бахрі Кесіджі та перший заступник глави Державіаслужби Сергій Коршук, передає avianews.

Документ повністю знімає існуючі обмеження на польоти між Одесою і Стамбулом, де донедавна квота дозволяла виконувати до 28 рейсів на тиждень авіакомпаніям кожної з країн.

На лінії Львів-Стамбул квота розширена з 15 до 28 рейсів на тиждень, на лінії Херсон-Стамбул - з 10 до 21 на тиждень, на лінії Запоріжжя-Стамбул - з 14 до 21 на тиждень, на лінії Вінниця-Стамбул - з 10 до 14 на тиждень, на лінії Харків-Стамбул - з 14 до 28 на тиждень, на лінії Миколаїв-Стамбул - з 7 до 14 на тиждень, на лінії Івано-Франківськ-Стамбул - з 7 до 14 на тиждень, на лінії Київ-Даламан - із 7 до 10 на тиждень.

Новим пунктом у Туреччині додана Адана, з якої польоти можуть виконуватися в міста України з частотою до семи на тиждень за кожним з маршрутів.

На цей момент квота на польоти з боку Туреччини повністю використана на маршрутах Одеса-Стамбул, Львів-Стамбул, Київ-Стамбул, Херсон-Стамбул та Харків-Стамбул.

Попередня лібералізація авіасполучення між Україною і Туреччиною відбулася в 2018 році. Тоді сторони збільшили квоту на польоти між Стамбулом і Одесою з 14 до 28 рейсів на тиждень, на лінії Київ-Стамбул - з 16 до 24 рейсів на тиждень і внести як пункт польотів на території Туреччини, крім Стамбула і Анкари, - Ізмір, Бодрум, Бурсу і Даламан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Windrose запускає рейси між шістьма містами України