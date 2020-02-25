504 населені пункти у 12 областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 год. 25 лютого залишаються знеструмленими 504 населені пункти в 12 областях, а саме: Миколаївська - 147, Одеська - 124, Дніпропетровська - 69, Херсонська - 52, Запорізька - 41, Донецька - 25, Полтавська - 11, Вінницька - 11, Сумська - 8, Кіровоградська - 8, Черкаська - 5 і Луганська - 3. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться в повідомленні.

Рух автомобільного транспорту на автодорогах держави забезпечено.

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