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25.02.20 08:41

Росія не шанує слабких і тих, хто поступається. З нею потрібно вести жорсткий діалог, - віцемаршалок Сейму Госевська

З Росією потрібно вести жорсткий діалог, оскільки Кремль зневажає слабких і тих, хто поступається.

Росія не шанує слабких і тих, хто поступається. З нею потрібно вести жорсткий діалог, - віцемаршалок Сейму Госевська

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ" таку думку висловила віцемаршалок Сейму РП Малгожата Госевська.

"Росія не шанує слабких, вона ніколи не шанувала тих, хто поступається. Вона сміється з тих політиків, хто каже, що з Росією треба вести діалог. Як показують факти, діалог з Росією треба вести, але жорсткий діалог, що спирається на міцні аргументи і солідарну позицію",- наголосила Госевська.

Два обміни в’язнями між Україною і Росією політик назвала "суперечливими".

"З одного боку, на волю вийшли особи, які скоювали злочини на Майдані й на Донбасі, але з іншого – врятовано життя героїчним захисникам України. Ці обміни показали, що спільні дії міжнародної спільноти приносять свій результат", - пояснила віцемаршалок Сейму РП.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко 20 лютого заявив, що в Україні очікують найближчим часом наступного обміну утримуваними особами з Російською Федерацією. За його словами, до 200 українців зможуть повернутися додому.

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