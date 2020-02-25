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25.02.20 08:45

Санепідслужбу в Україні не відновлюватимуть, - заступник голови МОЗ Ляшко

Влада України не збирається відновлювати санітарно-епідеміологічну службу.

Санепідслужбу в Україні не відновлюватимуть, - заступник голови МОЗ Ляшко

Про це заявив 24 лютого на брифінгу в Києві заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Ми збираємося відновлювати не санітарно-епідеміологічну службу. Ми збираємося відновлювати систему готовності до реагування, зокрема на епідеміологічні, радіологічні загрози й небезпеки токсикологічного характеру. Це буде комплексний підхід", – сказав він.

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Систему санепідконтролю створять найближчим часом, наголосив Ляшко.

У травні 2017 року Кабінет Міністрів України ліквідував Державну санітарно-епідеміологічну службу через недоцільність подальшого функціонування. Виконання її повноважень поклали на Держспоживслужбу.

Рада національної безпеки і оборони 11 лютого 2020 року рекомендувала Міністерству охорони здоров'я України відновити санітарно-епідеміологічну службу у зв'язку із загрозою спалаху коронавірусу.

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